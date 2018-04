Suda 51 arbeitet an weiterem Spiel

Switch

ティーザー画像にはLollipop Chainsawのスクリーンショットが表示されます Famitsuで発表された有名なゲームメーカーSuda 51のように、彼のスタジオのGrasshopper Manufactureは現在、スイッチ非排他的なNo More Heroes - Travis Strikes Againと共に別のゲームに取り組んでいます。 日本の雑誌と比較して、彼はこれを明らかにした:「実際に、我々はまた●●●を展開する - それは3つのポイントがタイトルを参照していない。

しかし、スーダ51はさらなる情報を引き出すことはなかった。 さらに、PS2とGameCubeのタイトル「Killer 7」と「PS2」と「Nintendo DS」のための「Remaster」は現在、Flower、Sun、Rainの開発版が公開されています。

Deutsche Übersetzung:

Das Teaserbild zeigt einen Screenshot aus Lollipop Chainsaw

Wie der bekannte Spielemacher Suda 51 in der Famitsu bekanntgab, arbeitet sein Studio Grasshopper Manufacture neben dem Switch-exklusiven No More Heroes - Travis Strikes Again derzeit an einem weiteren Spiel. Gegenüber dem japanischen Magazin machte er dies unmissverständlich deutlich: "Tatsächlich entwickeln wir auch ●●●" – wobei die drei Punkte nicht auf den Titel hinweisen sollen.

Weitere Informationen ließ sich Suda 51 jedoch nicht entlocken. Darüber hinaus befinden sich aktuell auch noch Remaster zu seinem PS2- und GameCube-Titel Killer 7 sowie das einst für PS2 und Nintendo DS erschienene Flower, Sun and Rain in Entwicklung.