Jalopy: Trabbi-Simulator verlässt Early-Access-Phase

PC

Die „Trabbi-Simulation“ Jalopy verlässt nach rund zwei Jahren die Early-Access-Phase und kann ab sofort auf Steam oder GOG.com in der finalen Version erworben werden. Im Spiel bereisen wir die ehemaligen Ostblockstaaten kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Unser treuer Begleiter ist dabei ein "Laika 601 Deluxe", ein fiktiver aber originalgetreuer Trabant-Klon.

Um die Rennpappe sicher von A nach B zu bringen, müssen wir aber nicht nur fahrerisch gut unterwegs sein: Wie beim realen DDR-Flitzer sind auch in Jalopy Reparaturen an der Tagesordnung, denn nicht immer reisen wir auf komfortablen Autobahnen, auch materialmordende Buckelpisten stehen zwischen uns und unserem Ziel. So halten wir auf den Straßen immer Ausschau nach Autowracks, um günstig an Ersatzteile wie Motorteile oder neue Reifen zu gelangen, während wir an Tankstellen neuen Sprit für unser Fahrzeug nachfüllen. Das Geld dafür müssen wir wiederum durch den Verkauf gefundener Waren auftreiben. Dabei ist immer abzuwägen, wofür wir den begrenzten Platz unseres Wagens verwenden.

Bis zum 4. April gibt es das Spiel noch mit 40 Prozent Rabatt (8,99 statt 14,99 Euro). Der separat erhältliche Soundtrack schlägt mit 5,99 Euro zu Buche. Der Launch-Trailer, den wir nachfolgend eingebunden haben, gibt euch einen ersten Eindruck von Jalopy.