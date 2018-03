Mark of the Ninja: Remastered-Version für PC und Konsolen angekündigt

PC Switch XOne PS4 MacOS

Das 2012 für PC und die Xbox 360 veröffentlichte und 2013 für Mac und Linux portierte 2D-Stealth-Adventure Mark of the Ninja wird im dritten Quartal dieses Jahres in einer „Remastered-Edition“ für PC, Mac, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Dies gab das verantwortliche Entwicklerstudio Klei Entertainment mit einem ersten kurzen Trailer bekannt, den ihr euch unterhalb dieser Meldung zu Gemüte führen könnt.

Die Remastered-Version soll mit einer überarbeiteten HD-Grafik für die Zwischensequenzen und das Gameplay, mit Auflösungen bis zu 4K (1080 auf der Switch), Dolby-5.1-Sound und neuen Partikeleffekten aufwarten. Neben dem Hauptspiel wird die Neuauflage auch die Zusatzinhalte aus der alten „Special-Edition“ umfassen. Wie es auf dem Twitter-Account des Studios heißt, arbeite das Team aktuell an einem Weg, die Besitzer der Originalversion des Spiels (Normal- und Special-Edition) zu entlohnen. Konkrete Details dazu sollen später folgen.