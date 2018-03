Aragami: Erste Erweiterung „Nightfall“ angekündigt / Trailer

PC PS4 Linux MacOS

Der spanische Entwickler Lince Works hat mit Nightfall eine erste Erweiterung für sein Schleichabenteuer Aragami angekündigt. Das Add-on wird nach Angaben des Studios aus vier Kapiteln bestehen und setzt unmittelbar vor den Ereignissen des Hauptspiels an - es ist also eine Vorgeschichte. Die Entwickler versprechen zwei neue Charaktere, neue Fähigkeiten, sowie komplexeres, herausforderndes Solo- und Koop-Gameplay für erfahrene Spieler zu liefern.

Mit 400.000 verkauften Exemplaren war Aragami für das in Barcelona ansässige kleine Studio finanziell ein Erfolg. Das Feedback der Fans zum Hauptspiel floss laut den Machern in die Entwicklung von Nightfall ein. Die Erweiterung soll „in den nächsten paar Monaten“ für PC, Mac und die PS4 erscheinen. Lince Works lässt aber durchblicken, dass derzeit intern auch Umsetzungen für weitere Plattformen (Xbox One? Nintendo Switch?) diskutiert werden.