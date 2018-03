No Man's Sky: Für Xbox One angekündigt // PSVR-Umsetzung? [Update]

PC PS3 PS4

Update um 12:20 Uhr:

Sean Murray hat einen neuen Tweet veröffentlicht, in dem ein ein weiteres, kostenfreies Update für No Man's Sky ankündigt. Dieses hört auf den Namen Next und wird für die PS4, den PC, sowie die Xbox One zur Verfügung stehen. Richtig gelesen, aus dem Social-Media-Posting geht ebenfalls hervor, dass der Weltraumtitel für Microsofts Konsole veröffentlicht wird. Zuvor war er lediglich für Heimrechner und die PS4 zu haben.

Ebenfalls steht das Update für Tencents Distributionsplattform WeGame zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um einen Steam-Konkurrenten für den chinesischen Markt.

Wir schuften rund um die Uhr, bei Next handelt es sich um unser bisher größtes Update. Alle Spieler werden es erhalten und wir werden No Man's Sky bis auf weiteres auf diese Art und Weise unterstützen.

So Murray gegenüber den Kollegen von Polygon. Über die vermeintliche PSVR-Unterstützung verliert er weiterhin kein Wort, es ist aber immerhin denkbar, dass sie irgendwie mit No Man's Sky Next zusammenhängt. Jedoch ist dann wieder die Frage, was mit der Xbox One-, beziehungsweise PC-Fassung in Sachen VR-Unterstützung ist. Sobald es neue Informationen hierzu gibt, erfahrt ihr sie natürlich bei GamersGlobal.

Ursprüngliche Meldung:

Der Gründer des Entwicklerstudios von Hello Games, Sean Murray, hat gestern ein Bild via Twitter veröffentlicht, das auf eine PSVR-Umsetzung von No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) hinweisen könnte. Mittlerweile wurde der Tweet wieder gelöscht.

Zu sehen war ein Foto von Murrays Mobiltelefon, auf dem in einem Chatfenster die Zahlen- und Buchstabenfolge "6d, 6f, 72, 70, 68, 65, 75, 73" angezeigt wurde. Rechnet man diese aus dem hexadezimalen System in Text um, so ergibt sie das Wort "Morpheus" – den Arbeitstitel der Playstation VR.

Murray selbst schweigt aktuell noch zu dem Thema. Durch die enge Zusammenarbeit seines Studios mit Sony scheint die Virtual-Reality-Umsetzung von No Man's Sky aber zumindest nicht unwahrscheinlich.