Sea of Thieves verzeichnet mehr als 2 Millionen Spieler

PC XOne

Am 20. März brachten Rare und Microsoft Studios das Online-Piratenabenteuer Sea of Thieves (User-Artikel) für PC und die Xbox One in den Handel. Bereits am Tag der Veröffentlichung konnte der Titel über eine Million Spieler anziehen. Rund eine Woche später spricht der Publisher inzwischen von mehr als zwei Millionen aktiven Piraten im Spiel. Nach Angaben der Redmonder ist Sea of Thieves damit der sich am schnellsten verkaufende First-Party-Titel der aktuellen Konsolengeneration und das sich am besten verkaufende Spiel für Windows 10.

Wie Xbox Marketing Manager Aaron Greenberg via Twitter klarstellte, umfasst diese Zahl nicht die Nutzer, die das Spiel im Rahmen des Xbox-Game-Pass-Abonnements spielen. Es handelt sich bei den Angaben also um eigentliche Verkäufe. Es wurde darüber hinaus noch ein paar andere interessante Statistiken geteilt. So wurde das Spiel beim Launch von mehr als 100.000 Spielern gestreamt und insgesamt mehr als zehn Millionen Stunden lang angeschaut. Über 500.000 Spieler wurden Online-Freunde und mehr als 400.000 Spieler sind einem Club beigetreten.

Laut Microsoft ist man sich den aktuellen Server-Problemen und Bugs bewusst und arbeite aktuell an Lösungen, was laut Rare-Studio-Leiter Craig Duncan die höchste Priorität ist.