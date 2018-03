Xbox Live: Microsoft gibt die Games with Gold für April bekannt

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb hat auf seinem Blog die Games with Gold für den kommenden Monat April bekanntgegeben. Gold-Abonnenten können sich demnach auf Assassin's Creed Syndicate (Testnote. 7.5) und The Witness (Testnote: 7.5) für die Xbox One, sowie Dead Space 2 (Testnote: 9.0) und Cars 2 - Das Videospiel für die Xbox 360 freuen. Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One

Assassin’s Creed Syndicate - vom 16. April bis 15. Mai 2018

The Witness - vom 1. bis 30. April 2018

Xbox 360

Dead Space 2 - 16. bis 30. April 2018

Cars 2 - Das Videospiel - 1. bis 15. April 2018

Beide Xbox-360-Titel können durch das Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One gespielt werden. Ein Vorstellungsvideo könnt ihr euch im Folgenden anschauen: