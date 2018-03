Mutant Year Zero - Road to Eden: 36 Minuten Gameplay im Video

PC XOne PS4

Ende Februar haben Funcom und das Entwicklerstudio The Bearded Ladies das neue Taktik-Rollenspiel Mutant Year Zero - Road to Eden im Stile der Xcom-Serie angekündigt. Nun wurde ein neues Video veröffentlicht, das euch erstmals einen kleinen Einblick in das Gameplay gewährt. In dem kommentierten, rund 36 Minuten langen Beitrag zeigen euch die Entwickler neben einer kurzen Einführung in die Geschichte des Spiels auch, wie die taktischen Kämpfe ablaufen und wie ihr eure Charaktere durch Mutationen weiterentwickeln könnt.

Die präsentierte Mission werdet ihr laut den Machern etwa in der Mitte des Spiels absolvieren. Dabei muss euer Team von „Stalkern“ ein von Ghulen besetztes Lager infiltrieren. Stalker sind Jäger, die sich auf der Suche nach Ressourcen und Hinweisen auf das vermeintliche Paradies Eden, in die gefährliche Zone außerhalb der sicheren Ark hinaus trauen. Euer Ziel ist es, einen Generator zu bergen, der von den Ghulen beim Überfall auf das Lager gestohlen wurde.