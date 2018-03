Dragon Quest 11: Europa-Release am 4. September

PC Switch PS4 3DS

Dragon Quest 11 - Echoes of an Elusive Age wird am 4. September 2018 für PC und Playstation 4 in den USA und Europa erscheinen. Das Rollenspiel aus Japan ist der erste Singleplayer-Teil für eine Heimkonsole seit Dragon Quest 8 auf der Playstation 2. Der neunte Teil erschien nur für den Nintendo DS und das Online-Rollenspiel Dragon Quest 10 wurde nie außerhalb Japans veröffentlicht.

In Japan erschien Dragon Quest 11 bereits im Juli letzten Jahres. Die lange Wartezeit wurde genutzt für eine englische Synchronisation, einen Hard Mode, sowie verbesserte Menüs und Bildschirmanzeigen. Nicht verbessert wurde leider die musikalische Untermalung, die mit Midi-Tönen nicht mehr zeitgemäß wirkt. Unter der News findet Ihr ein knapp neun Minuten langes Video der westlichen Version.

Die Umsetzung für die Nintendo Switch soll laut Square Enix deutlich später erscheinen, während die 3DS-Version, die in Japan bereits erhältlich ist, den Sprung in den Westen nicht schaffen wird.