Nintendo: „Indie-Spiele haben zum Erfolg der Switch beigetragen“

Damon Baker, der Senior Manager für Publisher und Developer Relations bei Nintendo of America, hat in einem Interview mit der Rolling Stone über den Erfolg der Nintendo Switch gesprochen. Wie er verriet, waren die Spiele aus der Indie-Sparte für den eindrucksvollen Auftritt der Hybrid-Konsole mitverantwortlich. Die Tatsache, dass Nintendo das digitale Geschäft im Vergleich zu anderen Plattformen so stark ausbauen konnte, sei laut Baker auf die starken Indie-Titel zurückzuführen und dies werde definitiv von Nintendo anerkannt:.„Es ist ermutigend zu sehen, dass dies auch den Führungskräften bewusst ist“, so der Macher.

Wie er anmerkte, waren Nintendo im Juli vergangenen Jahres zunächst etwa 150 Titel von Drittherstellern bekannt. Bis Ende 2017 wurden daraus dann 320 Titel, die für die Switch erschienen, womit die Erwartungen des Herstellers deutlich übertroffen wurden. Dieses Jahr sei die Anzahl der bereits bekannten kommenden Spiele noch höher. Baker zeigt sich zuversichtlich, dass diese bis zum Ende dieses Jahres ebenfalls übertroffen wird.

Gleichzeitig betonte er, dass es Nintendo bewusst sei, dass zukünftig viele Inhalte auf der Switch erscheinen werden und eine bessere Funktionalität für den eShop benötigt wird. Um eine gute Auffindbarkeit der Inhalte sicherzustellen, schaue sich Nintendo derzeit verschiedene Systeme an. Einige Dinge seien bereits in Arbeit und man hoffe, Features, wie Rankings, oder „Regale“ für verschiedene Arten von Werbeaktionen und Geschäftsmodelle, wie Free-to-play bald in den eShop integrieren zu können. „Wir können einiges verbessern. Es ist eine Frage der Umsetzung“.

Nintendo möchte auch einen besseren Job in Hinblick auf das Marketing und die Promotion von Spielen machen. Man habe genügend Inhalte, so dass keine längeren Wartezeiten nötig seien und man könne häufiger neue Titel vorstellen und auch die Anzahl von Nindies-Videos erhöhen. Auch möchte man bei der Aktualisierung von neuen Infos zu bereits angekündigten Spielen eine bessere Arbeit machen, so dass die Leute, die auf die Titel warten, besser informiert werden. Das komplette Interview könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.