GamersGlobal: Umzug und Umfokussierung // 移転と再編成を発表

Frohe Neuigkeiten für fast alle GamersGlobal-User: Da sich die Chance dazu kurzfristig ergeben hat, ziehen wir den 4. Relaunch-Schritt 2018 vor, der eigentlich erst für Ende Juni geplant war: Noch im laufenden Quartal wird GamersGlobal den Hauptsitz von Haar-Salmdorf bei München nach Akasaka verlegen, einem zentralen Tokioter Stadtteil direkt neben dem nationalen japanischen Regierungsbezirk. Diese Entscheidung hat keinerlei persönliche Gründe, sondern ist die rein rationale Konsequenz aus der wirtschaftlichen und inhaltlichen Entwicklung von GamersGlobal in den letzten Jahren: Per anno mindestens 10% Anzeigenumsatz-Verlust galt es seit 2012 zu verkraften.

Dafür aber setzen wir immer mehr Geld direkt von euch Usern um, und zwar für eigentlich fachfremde Inhalte, hier besonders für die TGS-Berichterstattung und die Tokio-Dokus. Sieht man sich die Steigerungsraten der TGS-Spendenaktionen seit 2014 an, so sind diese enorm: 0 Euro (2014), 4.000 Euro (2015), 6.000 Euro (2016) und 13.000 Euro (2017). Kein anderer Bereich von GamersGlobal kann damit prozentual annähernd mithalten, sogar die Weihnachtsspendenaktion nicht.



Getreu der Devise, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, war es unser aller gemeinsamer Plan in den Reihen der Chefredaktion, zunächst testweise einen nach seinen individuellen Fähigkeiten ergebnisoffen ausgewählten GamersGlobal-Mitarbeiter ab Juni für knapp vier Monate nach Tokio zu schicken, zum Ende hin mit der TGS 2018 koinzidierend. Doch einmal auf diesem gedanklichen Weg losmarschiert, wurden uns in den Reihen der Chefredaktion schnell weitere Synergie-Vorteile klar:



• Japan hat eine Mehrwertsteuer von nur 8%, sodass wir bei gleichbleibendem Abopreis (sofern er gleichbleibt...) einen höheren Gewinn erwirtschaften.

• Tokio hat richtig schnelles Internet im Gegensatz zu Haar-Salmdorf, und das sogar mobil.

• Der durchschnittliche Angestellte In Tokio arbeitet um die 16 Stunden pro Tag, sodass sich faktisch unsere Belegschaft bei gleicher Personenstärke verdoppelt. Zudem sind die Arbeitsschutzgesetze wesentlich laxer, für Krankheiten werden Urlaubstage verbraucht. Und es ist niemandem erlaubt, vor dem Chef nach Hause zu gehen. Klingt sehr gut!

• Durch die neue Themenfokussierung auf Anime, japanische Spiele und Fotos verkleideter, aber auch nicht zu sehr bekleideter „CosPlayerinnen“ können wir kurzfristig unsere Zielgruppe enorm erweitern. Über eine Ausweitung unseres Fokus auf J-Pop und -Rock wird sehr ernsthaft nachgedacht.

• Nicht zu vergessen: Es fallen keine Flug- und Hotelkosten mehr zur TGS an, zudem vermeiden wir Effizienzverluste durch Jetlag und Co. weg (das war die ursprüngliche Idee hinter dem Plan).

Aus dem temporären Ein-Mann-Einsatz ist in einem schnellen Entscheidungsfindungsprozess unter Einbeziehung sämtlicher Mitglieder der Chefredaktion somit ein dauerhafter Komplettumzug geworden. Während sich die GamersGlobal-Belegschaft gerade noch mit den Details dieser Entscheidung anfreundet – und auch damit, dass im Firmen-Capsule-Schlaflager kein Platz für Familienangehörige ist, die somit in Deutschland bleiben müssen –, hat das rein nach seinen individuellen Fähigkeiten ausgewählte Redaktionsmitglied bereits den Sprung gewagt und befindet sich jetzt, in diesen Minuten, während ihr dies lest, als bürosuchendes Vorauskommando in Tokio. Gerade eben hat uns eine Videobotschaft von ihm erreicht, die ihr euch unten ansehen könnt.

Als letzte Entscheidungvermittlungshilfe für die Mitarbeiter: Da wir den Aufenthalt auf zunächst 364 Tage beschränken werden, profitieren sie von einem japanischen Pauschalsteuersatz von nur 20%. Die Lebenshaltungskosten sind bei entsprechender Ernährungsweise (eine Schüssel Reis, zwei Block Tofu und eine Misosuppe pro Tag, samstags Gemüse und jeden ersten Sonntag im Monat drei einzeln verpackte Trauben) deutlich geringer als in Deutschland. Zudem kann man jederzeit in Izakayas für wenig Geld all die leckeren Teile vom Huhn essen, die anderswo nicht auf den Tisch kommen.

Außerdem gebührt Ausländern in Japan immer noch besondere Aufmerksamkeit, so bleiben gerne auch mal in vollen U-Bahnen die Plätze direkt links und rechts von einem leer. Außerdem entspannt sich gerade die politische Situation in und um Nordkorea, ein Atomkrieg scheint nicht derart wahrscheinlich. Und falls doch, ziehen wir ja direkt neben den Regierungsbezirk des Erzfeinds Japan, was kann da schon passieren?

Uns ist natürlich klar, dass nicht jeder User diese Entscheidung sofort gutheißen wird, zumal wir sukzessive immer mehr unserer Inhalte zunächst zweisprachig (japanisch/deutsch) anbieten werden, langfristig aber wohl auf Deutsch verzichten werden. Deshalb geben wir euch mit dieser News genügend Vorwarnzeit, um über VHS-Kurse oder Selbststudium die nötigen Sprachkenntnisse rechtzeitig aufzubauen. Freut euch also ab sofort auf:

• Tägliche Jörg-in-Tokio-Galerien

• Tägliche Christoph-in-Tokio-Galerien

• Tägliche Dennis-in-Tokio-Galerien

• Monatliche Tokio-Videoreportagen (gegen Crowdfunding)

• Wöchentliche CosPlay-Galerien

• Besuch diverser fernöstlicher Spiele-Regionalmessen

• Tests aller japanischer Spiele-Highlights wie aktuell Attack on Titan 2

• Änderung unseres Website-Titels in ゲーマーズグローバル (GamazuGurobaru)

• Täglicher Karaoke-Twitchevent aus dem Tokioter Büro

• Einen XXX-Bereich, der sich um verkleidete geschorene weibliche Katzen und minderjährige männliche Karnickel dreht

Also, auf ein erfolgreiches ToukiounoGamazuGurobaru!

Japanische Version:

GamersGlobal、移転と再編成を発表

すべてのユーザーにハッピーニュース:短期間に機会が生まれたことを考えると、2018年6月下旬に予定されていた4回目のリラクシングを既に開始しています.GamersGlobalは、ミュンヘンの現地時間、日本政府の隣にある中央東京地区。この決定には個人的な理由はありませんが、近年のGamersGlobalの経済的およびコンテンツ開発を考慮した合理的な決定です。2012年以降、少なくとも10%の広告売上損失が発生しました。 しかし、私たちはあなたから直接、特にTGSカバレッジや東京のドキュメンタリーのために、専門家以外のコンテンツのために、ますます多くの資金を投入しています。 2014年以降のTGS資金調達キャンペーンの成長率を見ると、増加率は0ユーロ(2014年)、4,000ユーロ(2015年)、6,000ユーロ(2016年)、13,000ユーロ(2017年)と膨大です。 GamersGlobalの他の領域は、クリスマスの募金活動家でさえ、パーセンテージでそれにマッチすることはできません。 GamersGlobalの従業員を無作為に選出したGamersGlobal従業員をTGS 2018と合わせて6月からわずか4ヶ月間東京に送るというのは、エディット・イン・チーフのランクでの共通の計画でした。しかし、いったんこの精神的な道のりが幕を開けば、私たちはすぐにエディタシップのランクを上げ、さらなるシナジー効果を得ました。

•日本のVATはわずか8%であるため、一定のサブスクリプション価格(つまり、サブスクリプション価格が同じであれば)でより高い利益を上げることができます。

•東京はHaar-Salmdorfとは違ってインターネットが本当に高速です。

•東京の平均従業員数は平均16時間です。従業員数は同じ人数で倍増します。さらに、健康と安全に関する法律ははるかに緩慢です。病気のため休日が消費されるためです。そして誰も上司の前で家に帰ることは許されません。とても良いですね!

•アニメ、日本のゲーム、偽装された写真をテーマにした「Cosplayers」をテーマにしているため、ターゲットグループを大幅に拡大することができます。私たちは真剣にJ-PopとRockに焦点を当てることを検討しています。

•TGSの航空運賃やホテルの費用はこれ以上ありません。また、渋滞やCo(プランの背後にある元のアイデア)による効率の低下を回避します。 このように、一時的なワンマン・オペレーションは、エディタ・チーフの全メンバーを含む迅速な意思決定プロセスにおいて、永久的な完全移転となった。 GamersGlobalの従業員はこの決定の詳細を友人にしているだけでなく、会社のカプセル睡眠キャンプに家族の余裕がないという事実もあり、ドイツに滞在する必要があります。彼らの個々の能力に合わせて挑戦し、東京で事務所を探している先駆者としてこれを読むと、今やこの分になります。ちょうど今、あなたは彼からビデオメッセージを見ることができます。 従業員の最終的な意思決定支援:滞在日数を364日に制限するため、日本の定額税率はわずか20%です。生計費は、ドイツよりも有意に低い、対応する食事(米のボウル、2ブロックの豆腐、1日の味噌汁、土曜日の野菜、3ヶ月に1回の毎週日曜日の個別にパッケージされたブドウ)です。また、イザカヤでいつでも食べることができます。それはテーブルの鶏肉以外の場所ではおいしいものではありません。また、日本の外国人はまだ注目に値するので、空席の左右に直接座席を完全に地下鉄でも喜んでください。さらに、北朝鮮周辺の政治情勢は緩和しており、核戦争はそれほど起こりそうもない。もしそうなら、私たちは敵国の日本の政府の隣に引っ張っています。何が起こるのでしょうか? もちろん、すべてのユーザーがこの決定を直ちに承認するわけではないことは明らかです。特に、2つの言語(日本語/ドイツ語)でコンテンツを徐々に提供していく予定ですが、長期的にはおそらくドイツ語なし。したがって、このニュースでは、VHSコースや自習を通して、必要な言語スキルを上手に構築するのに十分な事前警告を行います。だから楽しみにしています

•毎日のJörg-in-Tokyo画廊

•毎日のChristop-in-Tokyo画廊

•デニス・イン・トウキョウギャラリー

•月刊東京ビデオレポート(クラウドファンディングに対して)

•週刊コスプレギャラリー

•様々な極東地域のゲーム見本市への訪問

•タイタン2攻撃のような日本のゲームのハイライトをすべてテストします。

•ゲールルールのウェブサイトのタイトルを変更するG G G G

•東京オフィスからの毎日のカラオケライブツイート

偽装された雌の猫と未成年のウサギの周りを回るXXXセクション

だから、成功した東上野御津グロバル!