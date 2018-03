Indie-Check: Warhammer - Vermintide 2

PC XOne PS4

Warhammer trifft erneut auf Left 4 Dead. Im Gegensatz zum ersten Teil aus dem Jahr 2015 wurden allerdings einige Punkte verbessert. Worum es sich dabei im Detail handelt, erfahrt ihr im Indie-Check.

Ein zufälliger Zwischenboss heizt uns mit seinem Warpflammerwerfer ordentlich ein.

Koop im Stil von Left 4 Dead

Vermintide 2 ist wie sein Vorgänger ein Koop-Survival-Spiel, das sich sehr vieler Spielelemente aus der beliebten Left 4 Dead-Reihe bedient. Bis zu vier Spieler – bei weniger Spielern werden die freien Plätze mit halbwegs kompetenten Bots gefüllt – kämpfen sich in der in drei Handlungsstränge aufgeteilten Kampagne durch 13 Levels. Jede absolvierte Mission gibt Erfahrungspunkte, wodurch die Helden bis zu Level 30 aufsteigen können und durch Talentpunkte verbessert werden dürfen. Die Helden unterscheiden sich erneut erheblich voneinander und reichen vom schwer gepanzerten Zwergenkrieger über die schnelle Elfenbogenschützin bis hin zur Feuermagierin, die sich bei übermäßigem Einsatz ihrer Kräfte selbst in die Luft sprengt. Neu ist, dass alle Helden nun auch über drei freischaltbare Karrieren verfügen, die unterschiedliche Schwerpunkte wie Nah- oder Fernkampf, mehr Rüstung oder mehr Schaden setzen.

Neben Talentpunkten und Berufen gibt es erneut Equipment in Form von Lootboxen. Das System ist jedoch fair gestaltet: Zum einen könnt ihr keine weiteren Boxen über Echtgeld hinzukaufen. Zum anderen entspricht der Inhalt immer in etwa dem aktuellen Itemlevel.

Der Magus ist einer der neuen Gegner, die Nurgle, dem Chaosgott von Krankheit und Verfall, huldigen.

Größere Gegnervielfalt

War im ersten Teil die Vielfalt bei den Gegnertypen ein Kritikpunkt, hat Fatshark hier für Vermintide 2 ordentlich nachgebessert. Neben allerlei Ratten dürfen wir uns nun auch durch schwer gepanzerte Chaoschampions, Seuchenmagier und zufällige Bosse wie die Chaosbrut schnetzeln. Spürbar anders verhalten sich diese jedoch nicht. Bedingt durch die Vorlage stechen sie natürlich auch optisch nicht stark heraus – auch die neuen Feinde kommen hauptsächlich in Grün- und Brauntönen daher. Dennoch ist es ein spürbarer Fortschritt im Vergleich zum eintönigen Vorgänger.

Wo und wann wir auf welche Gegner treffen, bestimmt eine übergeordnete KI. Sie sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt, und passt sich dem Spielstil der Gruppe an: Wenn wir jeden Winkel nach Tränken und Pfeilen absuchen und langsam vorankommen, steigt die Chance auf einen spontanen Überfall entsprechend deutlich an. Gehen wir gar ohne den Schutz unserer Gruppe alleine auf Itemjagd, kann uns jederzeit ein Skavenassassine angreifen und kampfunfähig machen, bis wir Hilfe von einem Mitspieler bekommen. Manchmal kommt es dadurch zu unfairen Situationen, etwa wenn wir in einem engen Minenschacht auf einen nahkampfstarken Boss wie einen Rattenoger oder eine Chaosbrut treffen oder zwei Bosse relativ kurz aufeinander folgen. Insgesamt funktioniert das System aber ordentlich. Vor allem sorgt es dafür, dass sich auch bekannte Karten immer etwas anders spielen.

Die 13 Missionen sind abwechslungsreicher als im Vorgänger, gerade die ersten wiederholen sich aber doch relativ schnell.

Nur ein gutes Team überlebt

Gute Teamarbeit ist in Warhammer - Vermintide 2 überlebenswichtig. Der niedrigste Schwierigkeitsgrad, auf dem alle Helden beginnen müssen, ist auch noch mit zufälligen Mitspielern machbar. Aber schon auf der nächsthöheren Stufe nimmt der Schaden der Gegner spürbar zu, während Tränke und Munition deutlich knapper werden. Auf den oberen beiden Stufen werdet ihr hingegen ohne gutes Teamplay und mündliche Absprachen kaum noch Land sehen. Die Bots, die schon im Vorgänger ein Kritikpunkt waren, sind übrigens nicht mehr als Lückenfüller, falls ein Mitspieler im Laufe der Partie aussteigt: Ein Solospiel ist Vermintide 2 trotz der Möglichkeit, eine Partie mit drei Bots zu starten, definitiv nicht. Zum Glück beträgt die Wartezeit bei der Option "Schnelles Spiel" zumindest in den Abendstunden nie mehr als einige Sekunden. Da schon der Vorgänger eine treue Community hatte und vom Entwickler lange mit kostenlosen sowie kostenpflichtigen DLCs unterstützt wurde, ist auch in naher Zukunft kein akuter Mangel an Mitspielern zu befürchten.

Grafisch ist Vermintide 2 sehr gelungen. Gab es die optische Abwechslung im Vorgänger erst durch DLCs, sorgt Fatshark dieses Mal von Anfang an dafür, dass ihr nicht immer durch dieselben Umgebungen lauft. Ein Handlungsstrang spielt im wesentlichen in einer zerstörten Stadt und den Höhlensystemen darunter, der zweite und dritte bieten dagegen auch große Außengelände mit elfischen Ruinen, zerstörten Farmen und die Belagerung einer Burg. Gerade die ersten Missionen werden aber im "schnellen Spiel" deutlich öfter vorkommen und können mit der Zeit etwas langweilig werden.

Die Gegner sind selten allein unterwegs. Daher ist gutes Teamwork auf höheren Schwierigkeitsgraden Pflicht.

Fazit

In einem Satz: Vier Spieler gemeinsam gegen die Rattenplage. Warhammer - Vermintide 2 ist ein gelungener Nachfolger, der den ersten Teil dank der etwas größeren Gegnervielfalt und des neuen Klassensystems in vielen Punkten verbessert. Wer partout nicht mit anderen Spielern online spielen, sondern die Kampagne solo erleben will, ist hier falsch. Wer aber Koop-Action mag und idealerweise ein paar Freunde von dem Titel überzeugen kann, wird mit einigen Stunden spannender Action belohnt, die auf den höheren Schwierigkeitsstufen auch äußerst anspruchvoll wird und ehrgeizigen Spielern lange eine Herausforderung bieten kann.

Die End Times sind keine angenehme Zeit, läutete Games Workshop damit doch das Ende der traditionsreichen-Welt zugunsten des ungeliebten Rebootsein. Zuvor ließen es die Engländer aber noch einmal richtig krachen und überschwemmten die Ländereien des Imperiums mit Rattenmenschen, Chaosbarbaren und allem anderen, was die Warhammer-Welt an finsteren Antagonisten noch so zu bieten hat.In eben dieser Zeit spielt auch die-Reihe des schwedischen Studios Fatshark, deren erster Teil Warhammer - The End Times Vermintide (im Test: Note 6.0) im Jahr 2015 ein Überraschungserfolg mit treuer Fanbasis, aber auch Schwächen in der Umsetzung war. Nun sind die Skaven, verschlagene Rattenmenschen, die aus unterirdischen Gängen heraus die Menschheit terrorisieren, zurück. Und dieses Mal haben sie sich mit den Anhängern des Seuchengottes Nurgle zusammengetan.