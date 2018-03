Sea of Thieves: Umfangreiches Update 1.01 veröffentlicht

PC XOne

Wie Entwickler Rare bekannt gibt, steht ab sofort das Update auf Version 1.01 für das Freibeuter-Abenteuer Sea of Thieves (zum Userartikel) bereit. Dieses misst, je nach Plattform auf der ihr segelt, eine Menge Gigabyte. Während auf der regulären Xbox One ein Download von 9,99 GB fällig wird, schwillt dieser auf der One X auf 18,97 und auf dem PC auf 19,53 GB an.

Der Patch bringt viele kleine und große Verbesserungen mit sich, so adressiert er einige Fehler, die zu Spielabstürzen geführt haben. Außerdem wurde ein Problem behoben, durch das Vorbesteller, die ihren Black-Dog-Code eingelöst hatten, die entsprechenden Gegenstände nicht in ihren Truhen finden konnten. Zudem soll es nun nicht mehr vorkommen, dass ihr ausgegrabene Kisten nicht mehr heben könnt.

Auch an der allgemeinen Performance von Sea of Thieves wurde geschraubt. So soll das Tearing in verschiedenen Situationen deutlich reduziert worden sein. Auch die Framerate bewegt sich nun in stabileren Bereichen und soll deutlich weniger Schwankungen haben.

Den kompletten Changelog könnt ihr in den Quellen nachlesen. Für das nächste Update versprechen die Entwickler eine deutlich reduzierte Download-Größe.