Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Neuer Gameplay-Trailer zum RPG

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Entwickler Obsidian Entertainment hat zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch diverse Gameplay-Szenen und die neuen Features des kommenden Rollenspiel-Titels näher vorstellt. Dabei bekommt ihr auch eine Auswahl der zahlreichen Schauplätze des Spiels zu sehen, das diesmal auf dem namensgebenden Todesfeuer-Inselarchipel und seiner näheren Umgebung angesiedelt ist, sodass ihr auch in den Genuss eines eigenen und steuerbaren Schiffes kommt. Den knapp zwei Minuten langen Clip findet ihr im Anschluss an diese Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt.

Der Nachfolge-Titel des 2015 erschienenen und preisgekrönten Oldschool-RPGs Pillars of Eternity (zum GG-Test, Note: 8,5) sollte ursprünglich bereits Anfang April für PC, MacOS und Linux erscheinen, der Release wurde jedoch kürzlich aus Gründen der Qualitätssicherung auf den 8. Mai verschoben. Im Herbst 2018 sollen dann die Konsolenversionen für Playstation 4, Xbox One und die Switch folgen.