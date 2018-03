Call of Duty - WW2: Zweites DLC-Pack „The War Machine“ angekündigt

PC XOne PS4

Mit The War Machine haben Activision und Sledgehammer Games das zweite DLC-Pack für den Ego-Shooter Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5) angekündigt. Dieses wird ab dem 10. April 2018, zunächst zeitexklusiv für die PS4 erhältlich sein und etwa einen Monat später auch für den PC und die Xbox One erscheinen. Das Pack umfasst drei neue Multiplayer-Karten, eine neue Mission für den Kriegsmodus, sowie ein neues Kapitel für den Zombie-Modus.

Bei den besagten Multiplayer-Karten handelt es sich um Dunkirk, Egypt und V2. In Dunkirk zieht ihr am Strand und der Promenade der französischen Küstenstadt in den Kampf, während die Egypt-Karte euch nach Nordafrika, in die alten Ruinen von Giseh versetzt. V2 ist hingegen eine Raketenentwicklungs- und -testanlage in Deutschland, die euch schnelle Kämpfe bieten soll.

Die erwähnte neue Mission auf der Kriegsmodus-Karte heißt „Operation Husky“. Hier schließt ihr euch der Invasion der Alliierten auf Sizilien an, um der Kriegsmaschine der Nazis einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Im Schutz der Dunkelheit gilt es wichtige Informationen über die feindliche Positionen zu sammeln. Anschließend nehmt ihr Platz im Cockpit eines Fliegers, um Luftunterstützung für ein Bombergeschwader beim Zielanflug zu leisten.

Der „Shadowed Throne“ getaufte neue Zombie-Kapitel führt euch ins Herz von Nazi-Deutschland. Während Berlin in Flammen steht und Doktor Straubs Monsterarmee gegen die alliierten Invasoren vorgeht, schließt ihr euch Marie Fischer, Drostan Hynd, Olivia Durant, Jefferson Potts an, um euch dem mörderischen Regime zu stellen.