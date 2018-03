Duke Nukem: Wrestler John Cena übernimmt Hauptrolle in der Verfilmung

Der Profi-Wrestler John Cena, unter anderem 13-facher WWE Champion und dreifacher World Heavyweight Champion, wird in der geplanten Verfilmung von Duke Nukem die Hauptrolle spielen. Der Duke, wer ihn nicht kennt, ist ein Computerspielheld vergangener Tage, der mit machohaften Gehabe und markigen Sprüchen die Frauenwelt beglückte und nebenbei noch so manche Bedrohung ausschaltete, die gerade das Heil der Welt störte. Der letzte Teil, abgesehen von der Duke Nukem 3D - 20th Anniversary Edition World Tour, der regulär erschien, war, nach 13-jähriger Entwicklungszeit, Duke Nukem Forever im Jahre 2011.

Auch wenn noch kein Drehbuch existiert, kreisen die Gedanken der Produzenten bereits um die Umsetzung des Themas. Denn den Duke auf die Leinwand zu bringen, scheint schwieriger als gedacht.

Es muss auf den Ton im Film ankommen. Man weiß, dass der Duke frauenverachtend ist. Aber er muss so dargestellt werden, dass er auf der einen Seite lustig und liebenswert, auf der anderen aber auch ein Arschloch ist. So wie in Deadpool. Und sollten wir das nicht schaffen, wird der Film auch nicht gemacht.