Darauf freut sich die Redaktion im... April 2018

Ein neuer Monat steht an – da hat sich die GG-Redaktion natürlich wieder Gedanken gemacht, mit welchen Spielen, Filmen, Serien und Sonstigem sie sich in den nächsten Wochen die Zeit vertreiben wird.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Christoph Vent

Thomas Schmitz

Hagen Gehritz

Battletech.

An der Roboter-Rundentaktik von Harebrained Schemes reizen mich unter anderem

der Fokus auf die Solo-Kampagne, die große Rolle

der

Mech-

Trefferzonen und die Möglichkeit, mit mehreren Waffensystemen parallel

v

erschiedene Gegner zugleich anzugreifen

.

[FILME/SERIEN] Nach sehr aussichtsreichem Start musste ich bei, Staffel 3, eine Pause einlegen. Im April gibt es keinerlei Ausrede mehr und ich werde sie zu Ende schauen. Dem Cali-Kartell muss das Handwerk gelegt werden![SPIELE/BRETTSPIELE] Die letzten Folgen waren ja doch wieder zukunftsbejahend bei meinem Letsplay zu Kingdom Come Deliverance, insofern freue ich mich aufs Weiterspielen. Und natürlich bin ich sehr gespannt auf. Ob es auch dazu für ein Letsplay reichen wird?[SONSTIGES] Ende April steht der nächste Relaunch-Schritt an, und im privaten Bereich gleich mehrere Festivitäten im näheren Verwandten- und Bekanntenkreis. Viel Energie bleibt da nicht mehr für weitere Vergnügungen...[FILME/SERIEN] Ende April steht mitder nächste große Teil des Marvel Cinematic Universe in den Startlöchern. Meinen Plan, bis dahin sämtliche Filme der Reihe nachzuholen, habe ich aus Zeitgründen nicht einhalten können. Ich bin aber guter Dinge, dass das kein großes Problem darstellen wird. Um die sicherlich spektakuläre Action und passend dazu eher flache Story zu genießen, musste man bisher schließlich nie sonderlich tief im Thema drin sein. Und ich wüsste nicht, warum sich das jetzt ändern sollte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Einen Großteil des Aprils werde ich in Hope County verbringen. Zwar spiele ichbereits seit geraumer Zeit. Bis ich Eden's Gate aber komplett entwurzelt und von ihrem fehlgeleiteten Führer befreit habe, zieht sicher noch die eine oder andere Stunde ins Land. Bis spätestens zum 20. April will ich damit aber durch sein, da schlägt schließlich das neueein. Der grimmige Götterkiller Kratos ist immer für gute Unterhaltung zu haben, da mache ich mir als Fan der Reihe also keine Sorgen. Zumal die Neuerungen wirklich gut aussehen.[SONSTIGES] Konzerttechnisch stehtauf dem Plan. Eher zufällig an das Ticket gekommen, freue ich nun tatsächlich doch auf die Show, da mir das letzte Album wirklich gut gefallen hat. Das klare Highlight ist für mich im April aber etwas ganz anderes. Ende des Monats gibt es neue Tinte unter die Haut, dieses mal wird es aber etwas Besonders. Was, verrate ich an dieser Stelle nicht.[FILME/SERIEN] Die besten Kritiken hatbislang zwar nicht erhalten, aber da die nicht zuletzt mit den Abweichungen von der Romanvorlage argumentieren, werde ich ihn mir trotzdem anschauen. Das Buch, das Spiel – oder was eben sonst jeweils die Vorlage war – ist besser, war für mich sowieso nie ein Argument. Das mag ja sogar zutreffen, nur ist "schlechter als" eben nicht automatisch "schlecht". Definitv nicht verpassen werde ich die vierte Staffel von, die demnächst startet.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im April steht für mich alles andere im Schatten vonwar nach dem großartigenzwar eine kleine Enttäuschung, aber mit dem Neustart hat Sony Santa Monica die beste Grundlage, um an die Klasse früherer Teile anzuknüpfen und gleichzeitig vieles ganz anders zu machen. Genial aussehen tut's sowieso, schön brutal (ja, in dem Fall will ich das) scheint's auch zu werden. Sorgen mache ich mir vor allem aufgrund des kleinen Jungen. Ich hoffe sehr, dass der mich nicht nervt. Sehr gespannt bin ich zudem auf. Das an die Souls-Reihe erinnernde Spielkonzept, in dem ich mit jedem Bosskampf jedoch schwächer werde, finde ich hochspannend.[SONSTIGES] Ich werde die nächsten Tage dazu nutzen, endlich mal die neue Grafikkarte einzubauen. Das ist an sich nicht sonderlich schwierig. Aber wenn ich das Ding schon aufmachen muss, dann werde ich die Kiste auch mal ordentlich sauber machen müssen. Das könnte dann doch ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen ...[FILME/SERIEN] Bei meinem Nachholprojektnähere ich mich langsam aber sicher dem Ende. Die Zeit ist gekommen, die immer voller gewordene Watchlist abzuarbeiten. Allen voran wäre da. Im April startet die vierte Staffel, da muss ich vorher noch flott die zweite und dritte Season nachholen. Auch bei den Filmen hat sich einiges angesammelt.wollte ich eigentlich schon im Kino sehen, jetzt steht er via Sky zum Abruf bereit. Und dann werde ich mir auch sicher nochgeben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Klar, anführt im April kein Weg vorbei. Dabei war ich nie der größte Fan von Kratos. Durch die Neuausrichtung mit der Schulterperspektive wird es aber gleich noch mal um einiges interessanter für mich. Was ich bisher davon sehen konnte, scheint auch der Sohn Kratos' weniger zu nerven als befürchtet. Ansonsten werde ich sicher noch einiges nachholen –etwa würde ich mir jetzt wirklich mal gerne in Ruhe anschauen.[SONSTIGES] Das Auswärtsspiel meiner Gladbacher in München steht an. Und obwohl man in der Allianz Arena schon froh sein kann, wenn man überhaupt einen Punkt holt, bin ich dieses Jahr guter Hoffnung. Vermutlich werden die Bayern zu diesem Zeitpunkt gerade schon frischer Meister sein – und die Erfahrung zeigt, dass sie es dann meist etwas ruhiger angehen. Und selbst wenn nicht – mit Niederlagen habe ich dieses Jahr schon ausreichend Erfahrung gesammelt und kann das ab.[FILME/SERIEN] Hier muss ich zwei Serien nennen, deren erste Staffeln mich im vergangenen Jahr begeistert haben und die nun fortgesetzt werden. Ab 4. April gehtweiter, dieser Psychotrip aus dem-Universum, von dem man selten das Gefühl hat, es hier mit Superhelden zu tun zu haben, sondern wirklich nur mit Wahnsinnigen. Und am 23. April geht's wieder in den Vergnügungspark. Da bin ich gespannt, wie es mit den lebensechten Robotern, die plötzlich eine Art Bewusstsein entwickeln, weitergeht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im April fällt meine Wahl auf das eiskalte Aufbau-Strategiespiel, das am 24. April erscheint. Das stammt von den-Machern und soll wieder moralisch grenzwertige Entscheidungen bieten. Ob das wieder so ein Schlag in die Magengrube wird wie das Bürgerkriegsdrama?[SONSTIGES] Sein Name klingt nicht nach Popstar, sondern nach Allerweltstyp. Und genau so einer istwohl auch. 2011 habe ich mir seine Plattegekauft und war schwer von diesem akustischen Gitarrenpop begeistert. Am 6. April erscheint sein neues Album. Die beiden Songs, in die man vorab reinhören kann, hauen mich zwar nicht komplett vom Hocker. Aber das Interesse ist nach wie vor da. Ende des Monats wird mich dann hoffentlichwieder einmal begeistern.heißt das neue Album, und hier versprechen die beiden Vorab-Anspielmöglichkeiten exakt das, was ich erwarte: Wunderbaren Indie-Pop.[FILME/SERIEN] Unverhofft springt michunter den Kinostarts im April an. Der Streifen bietet klassische Horrorkost aufgeteilt in drei Kurzfilme mit verbindender Rahmenhandlung. Schon eher durchwachsene Anthalogien wiebringen mein Horror-Herz auf Touren, und Ghost Stories hat auch noch den persönlichen-Bonus.[SPIELE/BRETTSPIELE] Als japanophiler Mensch strahlt für mich der Release vonrot wie die Morgensonne am Horizont. Allerdings erinnert der bald erscheinende Abschluss der Saga um Kazumy Kiryu mich vordergründig an einige-Teile auf dem Pile of Shame. Mit Spannung erwarte ich auch[SONSTIGES] Heutzutage sind gefühlt neun von zehn Fantasy-Romanen Teil einer Reihe. Mitbringt der sonst notorische Serienschreiberaber ein für sich stehendes Werk. Bei der namensgebenden Klinge handelt es sich nicht um den tausendsten Excalibur-Verschnitt, sondern um die über sechzigjährige Heldin Danèstra. Die wird im Schlaf ständig von einer unbekannten Macht an fremde Orte teleportiert, um für das Gute zu kämpfen. Nach der Vorstellung des Buches auf der Leipziger Buchmesse konnte ich nicht anders, als mir den Schinken direkt zu besorgen.