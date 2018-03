Xbox Game Pass: Im April mit Cities - Skylines, The Hunter und mehr

XOne

Der Redmonder Spielehersteller Microsoft wird seinen kostenpflichtigen Xbox Game Pass im kommenden Monat abermals um neue Spiele erweitern. Neben dem Städteaufbauspiel Cities - Skylines (Testnote: 7.0) und der Jagdsimulation The Hunter - Call of the Wild werden noch der Multiplayer-Actiontitel Robocraft Infinity, das 2D-Strategiespiel Kingdom - New Lands, das Koop-Action-Rollenspiel Portal Knights (PSN-Check), der Plattformer Clustertruck, der Sidescroll-Brawler Sacred Citadel, sowie das Detektiv-Adventure Late Shift (Arcade-Check) in das Abo-Programm aufgenommen.

Xbox Game Pass kann monatlich zum Preis von 9,99 Euro abonniert werden und umfasst mehr als 100 Titel, die ohne Einschränkungen spielbar sind. Interessierte können den Pass für 14 Tage gratis testen. Kürzlich gab Microsoft bekannt, dass zukünftige Exklusivtitel, wie das kommende Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) und der Open-World- Actiontitel Crackdown 3, direkt beim Release in das Xbox-Game-Pass-Programm aufgenommen werden. Zuletzt wurde das Online-Piratenspiel Sea of Thieves (im User-Artikel) dem Abo hinzugefügt.