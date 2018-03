Mit dem letzten Update wurde der Testvergleich um die Wertungen von Computer Bild Spiele und Spieletipps ergänzt.

In unserem Noten-Vergleich zu Far Cry 5 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Far Cry 5

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players - Nicht getestet*

Computer Bild Spiele 1,7

(Schulnote) Es gibt viel zu erkunden, Collectibles, schräge Vögel und Orte. Die neuen Gameplay-Elemente, etwa Verbündete und der Koop-Modus sind eine Bereicherung. [...] Die Story ist etwas zu dick aufgetragen, aber das gehört bei „Far Cry“ eben dazu

Gamona 8.0

v. 10 Wenn euch der charismatische Bösewicht in seinen Bann zieht, erlebt ihr einen erbarmungslosen Glaubenskrieg mitten im idyllischen Hope County, inklusive treuer Begleiter, rasanter Fahrzeuge und etlicher Waffen. Wenn ihr euch von ihm abwendet, stoßt ihr auf eine solide Ballerei [...]

GameStar /

GamePro 79

v. 100 Wäre analog zu diesem Story-Schwund wenigstens das Gameplay maßgeblich verbessert worden, hätte ich Far Cry 5 immer noch ins Herz schließen können. Aber die Fortschritte zu Far Cry 4 fallen so marginal aus, viele Neuerungen bleiben unwichtig.

GIGA 8.0

v. 10 Je mehr Zeit ich jedoch in Hope County verbracht habe, desto mehr hab ich mich mit dem Spielfluss und der gelungenen Atmosphäre anfreunden könnten, unter anderem auch durch den fantastischen Soundtrack. Am Ende hat mich die Sekte also doch um den Finger wickeln können [...]

PC Games /

Videogameszone.de

81

v. 100 Wenn ich dem Spieler volle Freiheit bei der Wahl der Missionen geben will, dann muss ich ihn aber auch die Missionen selbst auf eine Weise erleben lassen – und ihn nicht dafür bestrafen, wenn er während eines Auftrags die versprochene spielerische Freiheit in Anspruch nehmen will.

Spieletipps 89

v. 100 Die ansprechede Optik lädt zum Erforschen ein, die Spielmechaniken machen Spaß und die Charakterentwicklung ist motivierend. [...] Das Spiel macht nichts wirklich grundlegend neu, verbessert aber so gut wie alles, was die Serie bisher geboten hat.