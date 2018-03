Borderlands 3: Enthüllung angeblich im Juni + weitere Details

PC XOne PS4

Bild stammt aus Borderlands 2 (Testnote: 8.5).

Dass Gearbox Software derzeit an einem neuen Borderlands arbeitet, ist schon seit Längerem bekannt. Offiziell angekündigt wurde der Titel jedoch bisher noch nicht. Dies soll sich allerdings schon bald ändern, wie ein vermeintlicher Insider kürzlich auf Reddit verriet. Dieser teile in einem (inzwischen gelöschten) Thread verschiedene Details zum Spiel, inklusive eines Teasers, der angeblich im Zuge eines „geheimen Presse-Events“ zu sehen war.

Wie es in dem Clip heißt, soll der Titel am 10. Juni dieses Jahres angekündigt werden. Am gleichen Tag findet bekannterweise auch die E3-Pressekonferenz von Microsoft statt, was darauf hindeuten könnte, dass es eine mögliche Partnerschaft mit dem Redmonder-Hersteller und somit Zeitexklusivität für die Xbox One geben wird. Offiziell bestätigt ist davon natürlich nichts.

Nach Angaben des Insiders soll das neue Spiel düsterer als die bisherigen Ableger ausfallen, allerdings dem visuellen Stil der beiden Vorgänger treu bleiben. Die Spielzeit wird von der Quelle mit 25 bis 30 Stunden angegeben. Dabei ist auch von mehrere Planeten die Rede, die ihr im Verlauf der Geschichte besuchen werdet. Auch sollen drei Erweiterungen für das Spiel geplant sein. Der Titel soll mit einer Singleplayer-Kampagne, sowie einem Multiplayer-, Koop- und Survival-Modus aufwarten. Der Release soll für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erfolgen. Ob etwas davon stimmt, werden wir dann spätestens auf der E3 erfahren.