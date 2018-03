Akte X: Neues Spiel zur Mystery-Serie in Entwicklung

Bild stammt aus The X Files - Deep State.

Letzte Woche strahlte FOX in den USA die finale Episode der elften Staffel von Akte X aus. Ob es eine weitere Staffel geben wird, ist derzeit noch in der Schwebe. Fans der Serie werden Mulder und Scully aber definitiv noch einmal wiedersehen - in einem Videospiel. Dieses wurde ganz nebenbei von Serienschöpfer Chris Carter in einem Interview mit X-Files-News erwähnt. Auf die aktuelle Ungewissheit bezüglich der Zukunft der Serie angesprochen und nach potentiellen anderen Möglichkeiten für die Fortsetzung der Show gefragt, antwortete Carter:

Ich habe neulich einen Witz über Akte X, das Musical, gemacht, aber tatsächlich ist derzeit ein wirklich interessantes narratives Videospiel in Arbeit, das sich vom bereits erschienenen unterscheidet.

Mit dem bereits veröffentlichten Spiel meint Carter vermutlich das Free-to-play-Wimmelbild-Detektivspiel The X Files - Deep State, das Anfang Februar dieses Jahres für die Browser sowie iOS und Android erschien. Das neue Spiel soll laut Carter einen ganz anderen Ansatz beim Storytelling verfolgen. Weitere Details zu dem Titel sind vorerst noch nicht bekannt.