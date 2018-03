Hellblade - Senua’s Sacrifice: Drei Grafikmodi auf der Xbox One X

PC XOne PS4

Nachdem Ninja Theory gestern Hellblade - Senua's Sacrifice (Testnote: 7.0) für die Xbox One angekündigt hatte, hat Microsoft auf Xbox Wire auch ein paar Details zu den Enhanced-Features des Spiels für die Xbox One X veröffentlicht. Demnach werdet ihr auf der leistungsstärkeren Redmonder Konsole aus drei verschiedenen Grafikeinstellungen wählen können.

So soll das Spiel im „Framerate Mode“ mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde laufen. Der „Enhanced Visual Mode“ bringt, wie der Name schon verrät, zusätzliche Grafikeffekte und Details mit sich, während im „High Resolution Mode“ die Auflösung dynamisch bis auf 4K (Ultra HD) skaliert. Hellblade - Senua's Sacrifice wird ab dem 11. April zum Preis von 24,99 Euro, ausschließlich in digitaler Form, für die Xbox One / Xbox One X erhältlich sein.