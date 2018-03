The Witcher: CD Projekt vergleicht Verkaufszahlen der letzten Jahre

PC XOne PS4

Während der Präsentation der Finanzergebnisse der CD Projekt Group für das Jahr 2017 hat Piotr Nielubowicz von CD Projekt RED auch über die Verkaufszahlen von The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) gesprochen.

Über alle Plattformen hinweg hat sich das Rollenspiel im Jahr 2017 leicht besser verkauft als 2016. Das ist für ein Computerspiel eher ungewöhnlich. Normalerweise sinken nach einem Release die Verkaufszahlen relativ schnell und nehmen auch in den nachfolgenden Jahren kontinuierlich ab.

Laut Nielubowicz ist über die Zeit eine Änderung der Verteilung der Verkäufe zwischen Konsole und PC festzustellen. Im Erscheinungsjahr 2015 entfielen fast 70 Prozent der Verkäufe auf die beiden unterstützten Konsolen (48 Prozent auf PS4 und 20 Prozent auf Xbox One). Die PC-Verkäufe machten nur 30 Prozent aus. Im vergangenen Jahr dagegen, fiel der Wert der Konsolen-Verkäufe auf 50 Prozent (35 Prozent PS4 und 15 Prozent Xbox One). Der PC-Anteile stieg damit auf ebenfalls 50 Prozent.

Während der Präsentation verglich Nielubowicz auch die Umsätze der drei Serienteile miteinander. Während sich der Umsatz von The Witcher 2 - Assassins of Kings (Testnote: 8.5) gegenüber dem ersten Teil vervierfachte, verelffachte er sich zwischen den Teilen zwei und drei. Zählt man noch die Umsätze der beiden Witcher-3-Addons [Hearts of Stone (Testnote: 9.0) und Blood and Wine (Testnote: 9.5)] hinzu, so verfünfzehnfachte sich sogar der Umsatz gegenüber dem zweiten Teil. Insgesamt sollen inzwischen mehr als 33 Millionen The-Witcher-Spiele verkauft worden sein. Die gesamte Präsentation findet ihr im Anschluss.