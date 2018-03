Ubisoft: Blood-Dragon-Schöpfer verlässt Ubisoft, neues Projekt eingestellt

PC 360 PS3

Far Cry 3 - Blood Dragon ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 3 - Blood Dragon ab 9,45 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: YouTube-Kanal: CVG

Dean Evans, der Schöpfer von Far Cry 3 - Blood Dragon (Testnote: 7.0) hat Ubisoft nach knapp zwölf Jahren verlassen. Evans war in der Vergangenheit unter anderem auch als kreativer Kopf an Splinter-Cell- und Assassin’s-Creed-Spielen beteiligt und arbeitete bis vor Kurzem an einem neuen, noch unangekündigten Projekt. Dieses wurde inzwischen eingestellt, was offenbar auch einen Einfluss auf die Entscheidung des Entwicklers hatte.

„Ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Geschäft und fast zwölf davon bei Ubisoft. Ich habe nie wirklich eine Pause gemacht“, so der Macher. Wie er klarstellt, habe er sich von Ubisoft in Gutem getrennt und plant vorerst nicht, sich direkt wieder in die Arbeit zu stürzen. Stattdessen möchte er zurück nach Großbritannien ziehen und eine Auszeit nehmen, um zu reisen.