Star Citizen: Patch 3.1 bereits für Tester // Release nächste Woche

Seit geraumer Zeit darf eine ausgewählte Tester-Gruppe, genannt Evocati, den Patch 3.1 für den Weltraumkoloss Star Citizen ausgiebig testen. Nun ist es auch den Concierge Membern, Usern die über 1000 US-Dollar gespendet haben, gestattet, das Update zu testen.

An der Performance des Spiels hat sich wenig getan, dafür gibt es an vielen anderen Stellen Verbesserungen. So ist es nun möglich, einen eigenen Charakter zu gestalten, dabei könnt ihr aus verschiedenen Frisuren, Gesichtsformen und anderen Parametern wählen. Neben neuen Waffen für die Schiffe wird es auch ein paar neue Raumgleiter geben. Beispielsweise sein hier die pfeilschnelle, auf Rennen ausgelegte MISC Razor oder der 155 Meter lange Schrottsammler AEGIS Reclaimer genannt. Bei letzterem handelt es sich um das bis dato größte Schiff, zu sehen ist er im angefügten Video sowie auf dem Teaserbild.

Weiter wurden an der Waffenbalance und dem Schadensmodell gefeilt, zudem gibt es einen Missionsgenerator. Für alle Spieler verfügbar werden soll das Update 3.1 im April 2018. Lange müssen sich geneigte Weltraumpiloten also nicht mehr gedulden.