Kingdom Come - Deliverance: Patch 1.3.4 für PC erschienen; 1.4.0 in Kürze

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am Freitag haben die Warhorse Studios für PC über Steam und GOG den neuesten Patch 1.3.4 zu Kingdom Come - Deliverance (im Test: Note 8.0) veröffentlicht. Das Update behebt kleinere Bugs und ergänzt nVidia Shadowplay und Ansel. nVidia Ansel ist ein umfangreiches Werkzeug, mit dem PC-Spieler und Besitzer von Geforce Grafikkarten Screenshots erstellen können. Mit nVidia Shadowplay kann der Spieler seine Spielerfahrungen aufzeichnen und danach zum Beispiel bei Youtube veröffentlichen.

Gleichzeitig hat Daniel Vávra gestern per Twitter mitgeteilt, dass die Arbeiten an Version 1.4 abgeschlossen sind und diese jetzt getestet wird. Der Patch soll so bald wie möglich veröffentlicht werden, abhängig davon, wie viele Probleme das Team noch findet und bereinigen muss. Eine Liste mit den zu erwartenden Änderungen und Bugfixes steht noch aus.