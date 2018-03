Playerunknown's Battlegrounds: Erste Bilder zur neuen Tropeninsel-Map

PC XOne iOS Android

Im Rahmen der GDC in San Francisco hat Bluehole Entertainment eine neue, kleinere Karte für Playerunknown's Battlegrounds (im Test) vorgestellt. Bislang war lediglich ein Concept Art veröffentlicht worden. Die 4 x 4 Kilometer große Tropeninsel soll durch ihre kompaktere Bauweise mehr Action bieten, von Anfang an zu Gefechten führen und kürzere Runden gewährleisten. Die zwei aktuell verfügbaren Karten Erangel und Miramar messen im Vergleich 8 x 8 Kilometer und sind damit viermal so groß.

Die bislang noch namenlose Karte soll bereits ab Anfang April und damit früher in seiner Entwicklung als Miramar auf den Testservern bereitgestellt werden. Chefentwickler Brendan Greene möchte auf diese Weise möglichst früh Feedback erhalten und umsetzen. Erste Eindrücke zu der neuen Insel vermittelt euch ein kurzes per Twitter veröffentlichtes Video.