Conan Exiles: Erste Details zu den Konsolenversionen

Der norwegische Entwickler Funcom hat erste Details zur technischen Umsetzung seines Online-Multiplayer-Survival-Spiels Conan Exiles für die Konsolen bekanntgegeben. Wie es heißt, wird der Titel auf der Xbox One mit einer Auflösung von 900p und 30 Bildern pro Sekunde dargestellt. Die finale Version wird sich damit nicht groß von der Preview-Fassung unterscheiden. Auf der PS4 soll das Spiel hingegen mit 1080p und ebenfalls 30 Bildern pro Sekunde laufen.

Auf der Xbox One X läuft das Fantasy-Abenteuer intern derzeit mit nativen 1440p, wobei Funcom darauf hinweist, dass es sich hierbei nicht um die finalen Angaben handelt. Die Benutzeroberfläche des Spiels wird dabei in 4K (Ultra-HD) dargestellt. Das Spiel befindet sich laut dem Entwickler nach wie vor im Optimierungsprozess, man darf also gespannt sein, wie der Titel am Ende auf der leistungsstärkeren Redmonder-Konsole laufen und aussehen wird. Über die Performance und Qualität der PS4-Pro-Version ist derzeit noch nichts bekannt.