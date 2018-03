EA Origin Access: The Witness und vier weitere Titel hinzugefügt

Electronic Arts hat die Spieleauswahl seines kostenpflichtigen PC-Dienstes Origin Access um vier weitere Titel ergänzt. Ab sofort können die Abonnenten das Puzzle-Adventure The Witness (Testnote: 7.5), das Taktik-Rollenspiel Wasteland 2 (Testnote: 8.5), die Baseball-Management-Simulation Out of the Park Baseball 19, eine Lite-Version des Ego-Shooters Bulletstorm (Testnote: 8.5), sowie das 2D-Action-Rollenspiel Lost Castle im Rahmen des Programms spielen.

Erst vor rund zwei Wochen wurde das Angebot für die Abonnenten durch einen Deal mit Warner Bros. Interactive Entertainment stark erweitert. So wurden unter anderem die Batman-Arkham-Reihe und die Lego-Batman-Spiele in das Programm aufgenommen. Origin Access kann wahlweise zum Preis von 3,99 Euro monatlich, oder für 24,99 Euro jährlich abonniert werden. Interessierte können kostenlos eine einwöchige Testversion des Dienstes ausprobieren.