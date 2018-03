Street Fighter: Neue Live-Action-TV-Serie angekündigt

PC Wii PSP andere

Street Fighter 2 ab 199,90 € bei Amazon.de kaufen.

Bild stammt aus Street Fighter - Assassin's Fist.

Capcoms beliebtes Street-Fighter-Franchise wird demnächst eine neue Live-Action-TV-Serie bekommen. Wie die Produktionsfirma Entertainment One jüngst bekannt gab, habe man die Rechte für die Serienadaption erworben. Die Executive Producer hinter der Serie sind Joey Ansah, Jacqueline Quella und Mark Wooding, die bereits für die 2014 erschienene Webserie Street Fighter - Assassin's Fist (siehe den Trailer unter dieser Meldung) verantwortlich zeichneten. Das neue Projekt war zunächst ebenfalls als eine Webserie geplant, hat sich dann aber zu einer vollwertigen TV-Serie entwickelt. Der Deal mit dem Rechteinhaber Capcom wurde von Mark Gordon, Präsident und Chief Content Officer von Entertainment One, eingefädelt.

Die Fernsehserie wird sich nach Angaben der Produktionsfirma am 1991 erschienenen Spiel Street Fighter 2 - The World Warrior orientieren und sich auf die vier zentrale Charaktere Ryu, Ken, Guile und Chun-Li fokussieren. Diese treffen bei einem großen Turnier aufeinander, bei dem der beste Kämpfer der Welt, der „World Warrior“, bestimmt werden soll. Zwar befinden sich die vier jeweils auf einer persönlichen Reise, schließen sich dann aber zusammen, um den zwielichtigen M. Bison und seine Verbrecherorganisation Shadaloo zu Fall zu bringen.

Capcoms Executive Producer Yoshinori Ono drückte in einem offiziellen Statement seine Freude über die Zusammenarbeit mit Entertainment One aus. Mit dem Team hinter Street Fighter - Assassin's Fist und Mark Gordon habe man kreative Köpfe gefunden, die über genügend Erfahrung und die nötigen Referenzen verfügen, um eine getreue TV-Adaption zu realisieren, so der Macher. Wann und wo die Serie ausgestrahlt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.