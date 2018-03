Dead by Daylight: Entwickler-Roadmap vorgestellt

PC XOne PS4

Das asymmetrische Horrorspiel Dead by Daylight wird über das Jahr verteilt von Behaviour Interactive mit vielen neuen Features ausgestattet. Wie der kanadische Entwickler auf der offiziellen Webseite bekannt gab, sollen im Laufe des Jahres unter anderem vier neue Kapitel erscheinen. Laut Plan sollen je Update ein neuer Killer, ein neuer Überlebender und eine neue Karte Einzug halten. Das erste Update wird bereits ab Juni erscheinen.

Die neuen DLC-Kapitel werden nicht nur käuflich zu erwerben sein. Ein neues "Global Player Level"-Fortschrittsystem erlaubt euch, durch bloßes Spielen Überlebende und Killer freizuschalten. "Unserer Meinung nach ist es wichtig, die Barrieren zu entfernen, die verhindern, den Spielern in den Genuss dieser Inhalte kommen zu lassen. Ab Juni wird es möglich sein, alle nicht lizenzierten Charaktere, sowohl neue als auch alte, über die Spielzeit freizuschalten," so Behaviour Interactive.

Auf die Frage zu den lizenzierten Charakteren in Dead by Daylight wie beispielsweise Freddy Krueger, Michael Myers und Amanda Young äußern sich die Entwickler. Sie werden versuchen, diese nach dem gleichen Modell weiteren Spielern zur Verfügung zu stellen. Abhängig von den Lizenzinhabern wird es aber eher ein langwieriges und schwieriges Unterfangen, da diese verständlicherweise Geld durch die Lizensierung verdienen wollen. Ob und wann diese auch freigespielt werden können, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

In Zukunft soll es auch viele neue kostenpflichtige kosmetische Gegenstände geben (wie im Teaser-Bild zu sehen). Doch auch hier verspricht der Entwickler, dass viele dieser Gegenstände durch reines Spielen freigeschaltet werden können. Darüber hinaus wird ein Leaderboard in das Spiel integriert. Die Update-Philosophie wird sich auch ändern. Statt jedes Update direkt auf allen Plattformen, also PC und Konsole, zu veröffentlichen, werden Patches nun zeitexklusiv auf dem PC als PTB (Public Test Build) zur Verfügung gestellt. Nach der Test-Phase werden die Updates dann auch für die Konsolen-Versionen erhältlich sein. Das Balancing und Bugfixes stehen auch auf der Agenda, sowie neue Anti-Cheat-Tools. Es soll in Zukunft zudem Tutorial-Levels geben, in denen die Spielmechanik für Neueinsteiger vorgestellt wird, bevor sie dem ersten Match entgegenfiebern.