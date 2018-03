System Shock: Veröffentlichung frühestens 2020

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im Februar wurde in einem Update auf Kickstarter bekanntgegeben, dass die Entwicklung am Remaster von System Shock vorübergehend eingestellt wurde. Das Team entfernte sich nach eigenen Angaben zu weit vom spielerischen Konzept des Originals. Die Kollegen von PC Gamer haben sich während der diesjährigen Game Developers Conference mit Stephan Kick, CEO der Night Dive Studios, und Business Development Director Larry Kuperman über die Gründe der Einstellung und den aktuellen Stand des Spiels unterhalten. Kuperman äußerte sich dazu wie folgt:

[Nach der Kickstarter-Kampagne] bereiteten wir uns darauf vor, den nächsten Schritt zu gehen, doch wir haben uns in Features verrannt. All diese Dinge wie "Wäre es nicht cool, wenn wir es so interpretieren würden?", durch welche die unterschiedlichsten Personen [System Shock Remastered] ihren eigenen Stempel aufdrücken wollten. Nach einiger Zeit wuchs das Projekt in Komplexität und hat dabei den Fokus der ursprünglichen Vision verloren. Das heißt natürlich nicht das Neuinterpretationen etwas schlechtes seien, doch wäre diese Vision System Shock nicht gerecht geworden.

Kuperman sagte außerdem, dass es "unsere Absicht ist, genau das Spiel zu liefern, welches wir von Anfang an versprochen haben, mit so vielen Features wie möglich". So wollen sich die Entwickler wieder auf ein Remake konzentrieren und nicht versuchen, ein komplett neues Spiel zu designen. Auch einen ungefähren Release-Zeitraum gab Kuperman bekannt, er schätzt, dass eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2020 möglich sein könnte. Im April soll ein weiteres Kickstarter-Update folgen.

Die Remaster-Version von System Shock wurde im Jahr 2016 mit 1,3 Millionen US-Dollar erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert und sollte ursprünglich im Dezember 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Doch die Entwicklung verlief nicht optimal, so hat das Team zum Beispiel bereits während der Alpha-Phase die Unity-Engine gegen die Unreal-Engine ausgetauscht. Solltet ihr nicht bis 2020 auf das Remaster warten wollen, könnt ihr euch den Klassiker direkt auf GOG.com (GG-Partnerlink) ein weiteres mal zu Gemüte führen.