Ys 8 - Lacrimosa of Dana erscheint Ende Juni für die Switch

Laut NIS America und Flashpoint wird die Switch-Version von Ys 8 - Lacrimosa of Dana ab dem 29. Juni 2018 in Europa im Handel erhältlich sein. In Nordamerika erscheint die Umsetzung des Action-Rollenspiels dagegen bereits am 26. Juni und in Japan am 28. Juni. Das Spiel war bereits im vorigen Jahr für PS4 und PSVita erschienen. Die Switch-Version soll alle Inhalte mit sich bringen, die auch auf den Sony-Geräten zu finden sind.

Das Ys-Franchise feiert dieses Jahr das 31-jährige Jubiläum. Ys 8 ist der erste Serienableger für Nintendo Switch. Für die ehemals für Ende Januar angekündigte PC-Umsetzung gibt es weiterhin keinen neuen Releasetermin. Die Veröffentlichung war kurz vor dem geplanten Termin wegen technischer Probleme auf "unbestimmte Zeit" verschoben worden.