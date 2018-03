Space Hulk - Deathwing im Mai als „Enhanced Edition“ für PC & PS4

PC XOne PS4

Space Hulk - Deathwing ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Space Hulk - Deathwing ab 16,00 € bei Amazon.de kaufen.

Der von Focus Home Interactive 2016 veröffentlichte PC-Ego-Shooter Space Hulk - Deathwing (Testnote: 6.5) wird am 22. Mai dieses Jahres in einer stark überarbeiteten und erweiterten „Enhanced Edition“ für die PS4 auf den Markt kommen. PC-Spieler, die das Spiel bereits besitzen, werden die Enhanced Edition als Gratis-Update erhalten. Für die ebenfalls geplante Veröffentlichung auf der Xbox One wurde seitens des Publishers bisher kein Termin genannt.

Für die Enhanced Edition verspricht das verantwortliche Team von Streum on Studio umfangreiche Möglichkeiten bei der Charakterentwicklung, neue Waffen, Gegnertypen (für mehr Herausforderung) und Special Missions mit zufallsgenerierten Gegenständen und Spawnpunkten für die Gegner (was vor allem die Wiederspielbarkeit erhöhen soll). Zudem wird mit dem Kaplan eine neue Klasse eingeführt, die die Überlebenschancen des Trupps steigert und sich auch gut im Nahkampf gegen die Horden von Xenos behaupten kann.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Mitglieds der Dark Angels, einer Eliteeinheit des Space-Marine-Ordens, die sich auf dem gewaltigen Space Hulk „Olethros“ mit den Tyraniden anlegt. Die Kampagne kann alleine, oder im Online-Koop mit bis zu vier Spielern gespielt werden.