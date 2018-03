Xbox One: Microsoft testet offenbar digitalen Spieleverleih aus

XOne

Nach dem Xbox Game Pass will der Redmonder Hersteller Microsoft offenbar eine weitere Vertriebsmethode für die Xbox-Software ausprobieren und testet aktuell den Online-Verleih von Videospielen. So wurde im brasilianischen Xbox Game Store für kurze Zeit eine entsprechende Werbung für den Service veröffentlicht, auf die All Games Delta via Twitter aufmerksam machte.

Wie das verlinkte Bild verrät, soll die dreimonatige Leihgebühr für aktuelle Spiele - in diesem Beispiel Forza Motorsport 7 (Testnote. 8.5) - 69 Brasilianischer Real (umgerechnet knapp 17 Euro) betragen. Ob und wann der Dienst hierzulande starten wird, ist nicht bekannt. Microsoft selbst hat sich zu dem Thema noch nicht geäußert. Sollte der Hersteller es ernst mit dem Verleih meinen, werden wir möglicherweise auf der diesjährigen E3 etwas Konkretes dazu erfahren.