Tomb Raider Remastered-Project durch Square Enix untersagt

Anfang letzter Woche haben wir über das Remastered-Projekt von Tomb Raider 1 - 3 durch RealtechVR berichtet. Das Studio wollte eigenen Angaben zufolge die ersten drei Teile des beliebten Franchise auf Grundlage der DOS-Versionen und der eigenen Ports der ersten zwei Teile der Reihe für mobile Plattformen mit Hilfe einer neuen Engine und OpenVR-Support mit höherer Auflösung und besseren Texturen für moderne PCs auf Steam herausbringen.

Daraus wird nun nichts werden. Laut Informationen, die GamesIndustry.biz vorliegen, haben die Verantwortlichen einen sogenannten Cease and Desist Letter (C&D) von Square Enix erhalten, auf gut Deutsch eine offizielle Unterlassungsaufforderung. Darin wird die nicht erfolgte Absprache mit dem Rechteinhaber gerügt, wodurch keine offizielle Absegnung erfolgen konnte. Bis auf Weiteres wurden alle Inhalte, Aufnahmen und sonstige Hinweise auf das Projekt von der Website und allen Kanälen von RealtechVR entfernt, die sich daraufhin auf Twitter folgendermaßen äußerten:

Nach dieser Episode werden wir uns neuen Projekten zuwenden, wie beispielsweise Augmented Reality auf iOS und VR auf PC. Wir sind keinen Drittanbieter-Lizenzen mehr verpflichtet.

Zudem gab ein RealtechVR-Sprecher gegenüber GamesIndustry.biz an, dass sie eigentlich großartige Erfahrungen mit Square Enix bezüglich der Umsetzung mobiler Versionen der ersten beiden Tomb Raider-Spiele gemacht hätten. Ihre Beschäftigung mit dem dritten Teil jedoch wäre nicht willkommen gewesen, obwohl diese durch fairen Handel im kanadischen Urheberrecht geschützt gewesen wäre. Aktuell würde RealTechVR außerdem keinerlei geschäftliche Beziehung zu Square Enix mehr unterhalten.

Auch Crystal Dynamics äußerten sich zum Sachverhalt um die gecancelten Remasters:

Während wir die Leidenschaft und Aufregung für das Tomb Raider-Franchise immer willkommen heißen, wurden die fraglichen Remaster ohne Zustimmung initiiert und beworben. Als solche wurden sie nie offiziell abgesegnet. Die Gewährleistung, dass Fans qualitativ hochwertige Spielerlebnisse erhalten, ist das Herzstück unserer Mission als Unternehmen, das von allen Projekten verlangt, dass sie die richtigen Kanäle durchlaufen. Wir sind begeistert von der Zukunft von Tomb Raider und können Fans nicht genug für ihre anhaltende Unterstützung und Aufregung für die Marke danken.

Natürlich wäre von jedem professionellen Entwicklerstudio zu erwarten, dass es sich an die Regeln der Branche hält, auch wenn das hier genannte Projekt eher erweiterten MOD-Charakter besaß. In diesem Fall hat Publisher Square Enix, wahrscheinlich mit dem Hintergrund der laufenden Marketingaktionen rund um den neuen Tomb Raider-Film mit Alicia Vikander in der Rolle der Lara Croft und der erst kürzlich erfolgten Ankündigung von Shadow of the Tomb Raider, besonders sensibel reagiert.