Castle of Heart: Action-Platformer für Switch erschienen // Launch-Trailer

Seit heute ist der Action-Platformer Castle of Heart von Entwickler 7levels für Nintendos Hybrid-Konsole erhältlich, der ab sofort als Digital-Version im Nintendo eShop zum Preis von 14,99 Euro zum Download bereitsteht. Der Titel soll die besten Gameplay-Elemente der Genre-Klassiker mit einzigartigen und modernen Mechaniken in aufwendig gestalteten 3D-Umgebungen verbinden, um so Genre-Fans und Neulinge gleichermaßen zu begeistern.

Im Debüt-Spiel des polnischen Studios steuert ihr einen Ritter, der den Fluch eines bösen Zauberers brechen will. Der Fluch verwandelt den Ritter nämlich mit der Zeit in Stein. Euer Abenteuer startet ihr im versteinerten Heimatdorf, bis zur finalen Konfrontation im Schloss des Magiers erwartet euch eine gefahrvolle Reise, in der ihr in actionreiche Schlachten gegen viele Gegner verwickelt werdet. Die Entwickler versprechen dabei mehr als 20 abwechslungsreiche Levels in vier optisch unterschiedlich gestalteten Umgebungen, dazu "dynamische Action-Sequenzen" und "epische Bossfights". Um eure Feinde zu bezwingen, habt ihr Zugriff auf eine Auswahl an 50 verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen sowie diverse Powerups.

Einen Ersteindruck zur Optik und Gameplay des Switch-Exklusiv-Titels erhaltet ihr im nachfolgenden Launch-Trailer, der direkt an diese Newszeilen anschließt.