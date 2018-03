CD Projekt: 2015 erwähntes Rollenspiel-Projekt weiterhin in Arbeit

PC PS4

Der polnische Entwickler CD Projekt arbeitet derzeit bekannterweise fleißig an Cyberpunk 2077. Das ambitionierte Action-Rollenspiel ist allerdings nicht das einzige Projekt des Studios. Bereits 2015 erwähnten die Entwickler in einem Geschäftsbericht, dass man nebenbei noch an einem weiteren Projekt arbeite. Im aktuellen Geschäftsbericht des Unternehmens wird die Entwicklung eines zweiten storybasierten AAA-Rollenspiels nun ein weiteres Mal bestätigt.

Um was es sich dabei handelt, ist nach wie vor nicht bekannt. Die Fans hoffen auf ein neues The Witcher, wobei der nächste Ableger (sollten sich diese Hoffnungen bewahrheiten) auf Geralt von Riva als Protagonisten wohl verzichten müssen wird, da die Geschichte des „Weißen Wolfs“ bekanntlich mit The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0), sowie den beiden Erweiterungen Hearts of Stone (Testnote: 9.0) und Blood and Wine (Testnote: 9.5), abgeschlossen wurde. CD Projekt sagte aber bereits, dass neue Spiele in dem Universum möglich wären. Erscheinen soll der unbekannte Titel im gleichen Zeitraum wie Cyberpunk 2077, also bis spätestens 2021.