Humble Store: F1 2015 gratis, Sales von Rockstar, Codemasters & Bethesda

PC XOne PS4 Linux

Im Humble Store könnt ihr aktuell die Rennsimulation F1 2015 (Testnote: 8.0) kostenlos für den PC erhalten. Beim verschenkten Spiel handelt es sich um eine Steam-Version. Wer das Spiel in seine Online-Spielebibliothek aufnehmen will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen, da die Aktion nur so lange der Vorrat reicht, oder bis Sonntag, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) läuft.

Darüber hinaus wurden im Store Sales von Rockstar Games, Codemasters und Bethesda Softworks gestartet, die ausgewählte Titel aus den Portfolios der drei Entwickler und Publisher umfassen. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Testnote: 9.0), Doom (Testnote: 8.5), Dirt Rally, Grid - Autosport (Testnote: 7.5), GTA 5 (Testnote: 10) und Max Payne 3 (Testnote: 9.0) günstiger erwerben. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):