GDC 2018: Epic Games zeigt Echtzeit-Raytracing in der Unreal Engine

Im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco haben der Entwickler Epic Games, der Grafikchip-Hersteller Nvidia und das auf visuelle Spezialeffekte spezialisierte Studio Industrial Light and Magic von George Lucas den Besuchern eine erstaunliche Raytracing-Techdemo in der Unreal Engine 4 präsentiert. Unter dem Einsatz von Microsofts DirectX Raytracing Schnittstelle (DXR) und Nvidias RTX-Technologie wurde während des Panels eine in Echtzeit berechnete fotorealistische 3D-Szene aus Star Wars gezeigt.

Die Demo wurde nach Angaben von Nvidia von den Volta-GPUs befeuert, die derzeit noch nur im professionellen Sektor eingesetzt werden. Zum Einsatz kam Nvidias DGX Station - ein Komplettsystem, das mit vier Tesla-V100-Rechenkarten betrieben wird. Laut dem Hersteller demonstriert die Demo den Einsatz von Textured Area Lights (texturierte Flächenbeleuchtung), Raytraced Area Light Shadows (Echtzeit-Schattenwurf durch Lichtquellen), Raytraced Ambient Occlusion (Umgebungsverdeckung), Raytraced Reflections (in Echtzeit berechnete Reflexionen), cineastische Tiefenschärfe und Gameworks Raytracing Denoising (Rauschunterdrückung).

Im Zuge der Präsentation gab Nvidia zudem die Zusammenarbeit mit dem Entwickler 4A Games bekannt und präsentierte eine Demo zum kommenden Ego-Shooter Metro Exodus, der auf die RTX-Technologie setzen wird. Das Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Außerdem könnt ihr euch die komplette Nvidia-Präsentation von der GDC 2018 anschauen, auf der unter anderem auch mit Hilfe des Hollywood-Schauspielers Andy Serkis demonstriert wurde, wie die digital erstellten Menschen in zukünftigen Spielen aussehen könnten. Serkis ist vor allem für seine Darstellung als Gollum in Der Herr der Ringe und Der Hobbit, aber auch als King Kong in der 2005 erschienenen gleichnamigen Verfilmung, sowie Caesar in Planet of the Apes bekannt.