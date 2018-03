PC XOne PS4

Eine Abkehr von klassischen Serien-Elementen, ein religiöser Fanatiker als Gegenspieler und brachiale Action. Was sagen die Stundenkritiker Christoph und Harald zu Far Cry 5? Würden sie weiterspielen?

Far Cry 5 ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 5 ab 50,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die neue Stunde der Kritiker entführt euch nach Amerika, konkret in das fiktive Hope County im Bundesstaat Montana. Hier herrscht der geisteskranke Priester Joseph Seed, der die Gegend mit seiner Sekte "Project at Eden's Gate" fest im Griff hat. Gespielt wird in dieser Folge nämlich Far Cry 5, das mit ein paar Ubisoft- und Serientraditionen brechen will. Zum einen wurde das Crafting-System der Vorgänger stark heruntergefahren: Es ist nicht mehr nötig, tagelang auf Jagdausflüge zu gehen, um den Munitionsbeutel oder den Rucksack zu vergrößern. Die zweite große Änderung ist der Verzicht auf die berühmt-berüchtigten "Ubisoft-Türme", die erklommen werden müssen, um Teile der Karte freizuschalten.



Christoph Vent und Harald Fränkel haben sich die ersten 60 Minuten von Far Cry 5 genauestens angeschaut und herausgefunden, inwieweit die Änderungen das typische Far Cry-Erlebnis beeinflussen. Natürlich gibt es auch einen ersten Kontakt mit dem irren Joseph Seed sowie einige knackige Action-Sequenzen, in denen eine große Schwäche eines anderen Ubisoft-Titels auftaucht...



In der Stunde der Kritiker seht ihr wie üblich einen Zusammenschnitt der interessantesten Szenen aus der ersten Spielstunde. Im Anschluss gehen die beiden Kritiker ins Fazit und präsentieren ihr ungeschöntes und subjektives Fazit: Würden sie Far Cry 5 freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen?



Diese Stunde der Kritiker steht sowohl Premium-Usern als auch allen Spendern unserer Weihnachtsaktion 2017 zur Verfügung. Alle Infos und Leistungen zu unserem Premium-Angebot, zu denen auch die 1. Stunde uncut mit Christoph gehört, findet ihr gesammelt auf der Premium-Übersichtsseite. Darüber hinaus habt ihr mit dem Einzelkauf sowie dem Einsatz der GamersGlobal-Premium-Points zwei weitere Möglichkeiten, die Stunde der Kritiker anzusehen.



*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Far-Cry-SdK".