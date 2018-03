Humble Jumbo Bundle 11 mit Tropico 5, Orwell, Kingdom und mehr

Humble hat in seinem Store das Jumbo Bundle 11 gestartet, das unter anderem Titel, wie Tropico 5 (Testnote: 8.0), die erste Staffel von Orwell und Kingdom - New Lands umfasst. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Beitrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,81 Euro):

Domina

Kingdom - New Lands

Rusty Lake - Roots

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 5,05 US-Dollar (4,11 Euro):

N++

Orwell - Keeping an Eye On You (Staffel 1)

Rabattgutschein für Orwell - Ignorance is Strength (Staffel 2) - 20 Prozent

(Staffel 2) - 20 Prozent Tropico 5

Tropico 5: Espionage (Erweiterung)

(Erweiterung) Tropico 5: Waterborne (Erweiterung)

(Erweiterung) Weitere Titel nächste Woche

Ab einem Beitrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,21 Euro)