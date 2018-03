State of Decay 2: Charakterentwicklung im neuen Video

PC XOne

Undead Labs hat ein neues Entwicklervideo zu seinem kommenden Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) veröffentlicht. Der knapp 13 Minuten lange Video-Beitrag, der im Rahmen des IGN-First-Programms erschien, beschäftigt sich mit der Entwicklung der Charaktere im Spiel. Im Verlauf des Videos zeigen euch IGN-Xbox-Redakteur Brandin Tyrell und der Design Director Richard Foge, wie die Überlebenden im Verlauf des Spiels aufsteigen, sich weiterentwickeln und spezialisieren können.

Den Videobeitrag könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen in Ultra HD (4K) anschauen. Gespielt wird auf der Xbox One X. State of Decay 2 wird ab dem 22. Mai dieses Jahres als Play-Anywhere-Titel für den PC und die Xbox One erscheinen. Gleichzeitig wird das Spiel auch in das kostenpflichtige Xbox-Game-Pass-Abonnement von Microsoft aufgenommen.