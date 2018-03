The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Alpha-Test für Backer gestartet

PC Linux MacOS

Brian Fargos Studio InXile arbeitet zurzeit an der Fertigstellung des Dungeon-Crawler-RPGs The Bard's Tale 4 - Barrows Deep, dessen Veröffentlichung für den PC für das dritte Quartal 2018 vorgesehen ist. Nun wurde die sogenannte Backer-Alpha veröffentlicht, die qualifizierten Unterstützern der Kickstarter-Kampagne einen ersten Einblick in die Fortsetzung der Klassiker-Reihe geben soll. Im neuesten Update der Entwickler heißt es dazu:

Diese erste spielbare Version ist ein wichtiges Etappenziel für die Veröffentlichung des Spiels im Laufe dieses Jahres. Wir alle freuen uns darauf, endlich The Bard's Tale 4 - Barrows Deep mit euch zu teilen. Ob ihr nun einer unserer Alpha-Backer seid oder die Berichterstattung in der Presse verfolgt, wir freuen uns auf eure Meinung.

Weiterhin stellt das Studio klar, dass es sich um einen Alpha-Blick auf das Spiel handelt und die finale Qualität eine bessere sein soll. Nachfolgend findet ihr ein gut halbstündiges Video des YouTubers baxorn, welches unter anderem Eindrücke der Umgebungsgrafik, des Inventars und des Kampfsystems vermittelt.