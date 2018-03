Total War Saga - Thrones of Britannia: Release verschoben

PC

Eigentlich wollten Creative Assembly und Sega die Erweiterung Total War Saga - Thrones of Britannia (Preview) bereits im kommenden Monat, am 19. April auf den Markt bringen. Doch nun wurde der Release um zwei Wochen, auf den 3. Mai 2018, verschoben. Wie der Community Content Editor Michael Whelan erklärte, benötigt das Team mehr Zeit, um an verschiedenen Spielaspekten, wie dem Kampfsystem, sowie dem Balancing der Kampagne- und der Kampf-KI, zu feilen. Zudem soll die Bedienung der Benutzeroberfläche weiter verbessert werden.