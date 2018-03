Black Desert Online für die Xbox One im Sommer, Switch-Version möglich

PC XOne

Die Xbox-One-Version des MMORPGs Black Desert Online wird voraussichtlich diesen Sommer erscheinen. Dies gab der Pearl-Abyss-CEO Robin Jung kürzlich in einem Interview mit den US-Kollegen von Dual Shockers bekannt. Eine Anspielversion der Xbox-One-Fassung kann derzeit auf der Game Developers Conference 2018 in San Francisco gespielt werden.

Er bestätigte darüber hinaus, dass das Team auch sich aktuell die Möglichkeit anschaut, die Mobile-Version des Spiels auf die Nintendo Switch zu bringen, da beide Plattformen „ähnliche Eigenschaften aufweisen“. Anzukündigen habe man derzeit allerdings noch nichts. Die noch vor der Partnerschaft mit Microsoft angedeutete Umsetzung des Titels für die PS4 sei laut Jung auch weiterhin noch geplant, soll allerdings erst nach der Veröffentlichung für die Xbox One kommen. Jung merkte außerdem an, dass die Entscheidung, das Spiel zuerst auf der Xbox One zu veröffentlichen, eine rein geschäftliche war und keine technische oder andere Gründe hatte.