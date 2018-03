CD Projekt: Neues Studio in Breslau gegründet

CD Projekt, der Entwickler hinter der Witcher-Spielreihe und der Online-Plattform GOG.com, hat ein neues Studio in Breslau (Polen) gegründet. Die „CD Projekt RED Wrocław“ getaufte Zweigstelle umfasst derzeit 18 Entwickler, die zum Hauptteil vom im Breslau ansässigen Studio Strange New Things stammen und beiden Teams in Warschau und Krakau bei der Entwicklung des kommenden Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 unterstützen sollen. Laut dem Leiter des neuen Studios Paweł Zawodny sei Breslau ein großartiger Ort, um Spiele zu machen: „Das Team ist stark und ich bin sicher, wir haben sowohl die nötige Erfahrung als auch die kreative Feuerkraft, um aus Cyberpunk 2077 ein noch besseres Spiel zu machen.

Wie Adam Kiciński, der Präsident und CEO der CD Projekt Capital Group, in einem Statement erklärte, sei die im Südwesten des Landes liegende Metropole eine der größten und technologisch fortschrittlichsten Städte Polens und eine Spielwiese für kreative Talente: