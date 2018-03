Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition erscheint am 3. April

PC iOS Android

Bereits vor 25 Jahren veröffentlichte Adventure Soft den ersten Teil der Point-and-Click-Adventure-Serie Simon the Sorcerer. Anlässlich dieses Geburtstags wird eine sanft modernisierte Fassung des Originals sowie des direkten Nachfolgers Simon the Sorcerer 2 als Bundle ab dem 3. April als Simon the Sorcerer - 25th Anniversary Edition erhältlich sein.

Die überarbeitete Version soll euch etwas mehr Komfort als die ursprünglichen Fassungen bieten. So könnt ihr etwa das Menu über die rechte Maustaste erreichen. Auch wurde ein neues, nicht näher definiertes System zum Speichern integriert und die nervige Suche nach nur pixelgroßen Hotspots soll entfallen. Zu guter Letzt ist auch ein HD-Modus angekündigt, den ihr alternativ zur Originalgrafik zum Spielen wählen könnt.

Die recht erfolgreiche Reihe mit dem stets bemühten Jung-Zauberer könnt ihr pünktlich nach Ostern, ab dem 3. April, auf Steam und DRM-frei auf GOG (Partnerlink) erstehen. Ein Preis für die Edition wurde hierzulande noch nicht bekanntgegeben, für Nordamerika vermeldet die Seite hardcoregamer.com jedoch Kosten in Höhe von 8,99 US-Dollar und einen Preisnachlass von 50 Prozent, solltet ihr die Originale bereits besitzen.