Zankstelle - Reingespielt: Stranger Things - The Game

Die Renovierung der Zankstelle geht stetig weiter. Nach dem neuen Gamerwort zum Sonntag und dem frisch eingerichteten Discord-Kanal entwickelt sich auch das Kurzformat des Podcasts weiter und nennt sich nun "Reingespielt". Das Konzept bleibt bestehen: ein nicht zwangsläufig aktuelles Spiel, das einem Zankstellen-Mitglied aufgefallen ist, wird in einer kürzeren Folge vorgestellt. Nach Epistory - Typing Chronicles und The Parallax geht es dieses Mal mit 1.21 Gigawatt zurück in die Achtziger.

Die erfolgreiche Netflix-Serie Stranger Things stand Pate für Stranger Things - The Game, das 2017 von der Firma BonusXP für Android- und iOS-Systeme veröffentlicht wurde. Die beiden Zankwarte Jonas -ZG- und Jürgen -ZG- gehen mit ganz unterschiedlichem Vorwissen an das Spiel und klären, ob die Serie als Grundlage für den Spielgenuss ein Muss ist.

Im bereits erwähnten Discord-Kanal der Zankstelle ist bereits einiges los, so dass ein regelmäßiger Stammtisch eingerichtet wurde. Wer Zeit und Lust hat, schaut Dienstags ab 20.00 Uhr vorbei.