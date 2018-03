Ubisoft: Vivendi verkauft alle Anteile, keine Übernahme mehr geplant

Nachdem Vivendi in den vergangenen drei Jahren immer wieder seine Aktienanteile bei Ubisoft erhöht hat und bereits die Rede von einer „feindlichen Übernahme“ war, hat der Medienkonzern nun überraschend den Verkauf seiner für etwa 794 Millionen US-Dollar erworbenen 30,5 Millionen Ubisoft-Aktien (27,3 Prozent) angekündigt.

Mit dem Ausstieg von Vivendi steigen bei Ubisoft zeitgleich der Pensionsfond Ontario Teachers und der chinesische Internetkonzern Tencent als langfristige neue Investoren ein, wobei zwischen Tencent und Ubisoft eine strategische Partnerschaft abgeschlossen wurde. Durch letztere hofft Ubisoft seine Präsenz auf dem chinesischen Markt auszubauen. Ontario Teachers wird für rund 250 Millionen 3,4 Prozent an Ubisofts-Aktien übernehmen, während Tencent sich mit fünf Prozent beteiligen wird.

Vivendi selbst wird etwa acht Prozent seiner Ubisoft-Anteile direkt an Ubisoft verkaufen. Drei weitere Millionen Aktien (etwa 2,7 Prozent) gehen an die Holdinggesellschaft Guillemot Brothers SE. Letztere gehört den fünf Guillemot-Brüdern, die 1986 gemeinsam Ubisoft Paris gründeten. Deren Beteiligung am Unternehmen wächst damit auf 15,6 Prozent. Die restlichen Aktien sollen in einem Schnellverfahren an die institutionellen Investoren zum Preis von 66 Euro pro Stück veräußert werden.

Es wurde zudem eine Vereinbarung zwischen Ubisoft und Vivendi getroffen, dass Vivendi in den nächsten fünf Jahren keine Anteile an Ubisoft erwirbt. So ganz aus dem Spielgeschäft möchte Vivendi sich aber nicht verabschieden. Der Bereich stelle einen wichtigen Eckpfeiler für die Entwicklung des Unternehmens dar, heißt es im offiziellen Statement. Vivendi besitzt noch Gameloft, der zu den führenden Mobile-Games-Anbietern gehört.